La verità sul colpo della Juventus: l’annuncio di Cherubini

La Juventus ha messo a segno pochi colpi nell’ultima sessione di calciomercato: tutta la verità di Cherubini che ha svelato i motivi

Ore intense in casa Juventus che si appresta a scendere in campo contro il Napoli allo Stadio Maradona. Per Allegri tantissime assenze, soprattutto per i sudamericani che non faranno parte del match. Una super sfida di Serie A che si preannuncia così senza stelle per uno spettacolo che non sarà ottimale. E così è tornato a parlare il ds Federico Cherubini che ha svelato i motivi del colpo della Juventus con l’arrivo di Locatelli come nuovo rinforzo per l’allenatore livornese.

Calciomercato Juventus, la verità sul colpo Locatelli

Ai microfoni di Tuttosport così lo stesso dirigente bianconero ha rivelato: “Avremmo anche potuto, in teoria, non fare acquisti”. Poi ha aggiunto: “Un evento esterno, come l’intervento chirurgico di Arthur, ha cambiato i piani e così abbiamo anticipato l’investimento mettendo a disposizione di Allegri un elemento in più a centrocampo. Così è arrivato un innesto di un giocatore in linea con il piano di sviluppo che caratterizzerà i prossimi anni. Giovani, possibilmente italiani”.

Manuel Locatelli ha rinforzato così il centrocampo di Allegri in vista di questa stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena. L’obiettivo dello stesso allenatore livornese è quello di recuperare in tempi brevi Arthur e Ramsey, nuovamente fermi ai box per infortunio.

Ora subito è in arrivo la sfida con il Napoli dopo un pari e una sconfitta cocente in casa contro l’Empoli. Allegri dovrà trovare in tempi brevi la quadratura del cerchio per schierare i suoi migliori uomini.