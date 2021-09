Juventus, svolta Pogba: ha scelto la sua nuova squadra

Il futuro di Paul Pogba sarà lontano da Manchester e arriva la decisione in merito alla sua nuova squadra

La Juventus non sta vivendo un buon momento a causa della falsa partenza in campionato e ora deve provare a rialzarsi per vivere un’annata diversa da quella scorsa. Un punto conquistato in due gare è preoccupante ma c’è sicuramente tempo per rialzarsi e puntare a raggiungere le prime posizioni in classifica.

I bianconeri sono in una fase di ricostruzione soprattutto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e cercano ora un nuovo big per trascinare la squadra. Anche il centrocampo deve essere rinforzato e il sogno resta sempre Paul Pogba, ma il colpaccio francese potrebbe presto sfumare in maniera definitiva.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Pogba ha deciso di andare al Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘TodoFicahes.com’, Paul Pogba non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con il Manchester United e potrà quindi trasferirsi a parametro zero. La sua nuova squadra però potrebbe non essere la Juventus: dalla testata giornalistica spagnola, infatti, fanno sapere che il francese avrebbe deciso di trasferirsi al Real Madrid nella prossima estate.

Qualora la notizia dovesse essere confermata, dunque, salterebbe il ritorno di Pogba alla Juventus e i bianconeri sarebbero costretti a cercare un nuovo calciatore.