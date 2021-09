La Juventus irrompe sull’obiettivo dell’Inter: colpo a zero

La Juventus e l’Inter potrebbero darsi battaglia per acquistare il nuovo portiere, che si libererà a zero l’anno prossimo

Il contratto di Samir Handanovic scadrà alla fine di questa stagione e l’Inter deve cautelarsi acquistando un nuovo portiere. Il portiere sloveno è un classe ’84 e sembra che questa sia la ultima stagione in nerazzurro, anche per le incertezze avute negli ultimi tempi e per la poca affidabilità dimostrata in certe partite. Si è parlato molto dell’acquisto di André Onana dall’Ajax, sul quale potrebbe fiondarsi la Juventus. Szczesny ha steccato in questi primi due match e Mattia Perin trova sempre poco spazio. Il portiere camerunense si libererà a a zero nel 2022.

Inter, anche la Juventus su Onana

In attesa di capire quali saranno le prestazioni di Szczesny nelle prossime settimane, la Juventus ha iniziato a interessarsi a Onana. Nel caso Perin dovesse partire a gennaio per giocare, il club bianconero potrebbe addirittura anticipare i tempi dell’operazione, dando un indennizzo all’Ajax. Il portiere camerunense è squalificato fino al 4 novembre, e l’Inter intanto inizia a temere di perdere l’obiettivo. Onana è stato a lungo seguito da Beppe Marotta ed è ancora nella lista degli obiettivi. Resta da capire cosa succederà con i ‘primi portiere’ delle due big, di certo autori di prestazioni poco esaltanti.