Mirino in casa Napoli per la Juventus: affare da quasi 50 milioni

Il big match della terza giornata è Napoli-Juventus, mentre i bianconeri mettono il mirino tra gli azzurri: scambio più soldi

Ritorno in campo col botto per la Serie A, che oggi alle 18 vedrà il big match tra Juventus e Napoli. Situazioni opposte per le due squadre, visto che i partenopei sono riusciti a vincere le prime due giornate di campionato, mentre i bianconeri hanno collezionato solo un punto in due partite. Oltre al match, tra le due big del campionato potrebbe prendere piede un affare per la prossima stagione.

Infatti la Juventus per rinforzare il proprio centrocampo potrebbe aver messo nel mirino Piotr Zielinksi, centrocampista del Napoli che lo scorso anno tra Serie A ed Europa League ha segnato 10 gol. Per il giocatore polacco la Juventus potrebbe mettere sul piatto un’offerta complessiva da quasi 50 milioni.

La Juventus mette nel mirino Zielinski: McKennie più soldi sul piatto

Il calciomercato non dorme mai e anche in occasione di big match come quello tra Napoli e Juventus possono arrivare spunti per prossimi colpi. I bianconeri infatti sembrerebbero puntare al centrocampista azzurro Piotr Zielinski, che servirebbe ad Allegri per rinforzare il proprio centrocampo.

Per arrivare al polacco la Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto un’offerta da circa 48 milioni. 18 di questi sarebbero versati cash nelle casse partenopee, mentre gli altri 30 sarebbero rappresentati dalla contropartita Weston McKennie, centrocampista che sembrerebbe in rottura con i bianconeri. Dunque 48 milioni complessivi che potrebbero far gola al Napoli.