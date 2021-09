Derby di mercato tra Inter e Milan: obiettivo in Serie A

Inter e Milan continuano a mantenere alta la concentrazione in sede di calciomercato: occhio al possibile derby per l’obiettivo in Serie A

Inter e Milan hanno iniziato alla grande la nuova stagione. Entrambe sono scese in campo contro squadre più che alla portata nelle prime due giornate. Ma c’è grande fiducia per il prosieguo del cammino, in attesa di impegni più probanti sulla carta. Le milanesi hanno dovuto affrontare una sessione di calciomercato a dir poco complicata. Da Lukaku e Hakimi a Donnarumma, diverse le partenze pesanti. Le dirigenze, dal canto loro, hanno saputo rispondere bene, garantendo ai propri tecnici due rose ancora assolutamente competitive.

Le strade delle cugine, inoltre, potrebbero incrociarsi in futuro. Attenzione al possibile derby per un comune obiettivo in Serie A. Stiamo parlando di Matteo Pessina, centrocampista/trequartista in forza all’Atalanta. Il ‘Diavolo’ è tornato sotto e può godere del 50% della rivendita che si estinguerà se il calciatore farà 100 presenze ufficiali con la ‘Dea’. I nerazzurri, invece, avevano fatto dei sondaggi in estate, il procuratore Giuseppe Riso ne aveva parlato con Marotta e Ausilio in sede. La valutazione del talento azzurro si attesta sui 25-30 milioni di euro, con il contratto in scadenza giugno 2025.