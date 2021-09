Pjanic dichiara amore alla Juventus | Che elogio a Dybala!

Pjanic esprime tutto l’amore per la Juventus e per Allegri ed elogia Messi e Ronaldo ma anche Paulo Dybala

Gli ultimi giorni di mercato hanno visto vicino il ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus ma l’operazione non si è concretizzata e l’ormai ex Barcellona è approdato in Turchia, a Istanbul, diventando un nuovo giocatore del Besiktas. Il centrocampista bosniaco, però, non ha nascosto il suo amore per la Juventus e ha parlato a ‘Tuttosport’ sia della sua nuova squadra che del mancato ritorno in bianconero: “Mi hanno voluto fortemente negli ultimi giorni di mercato e io non potevo restare a Barcellona con Koeman: avrei perso un altro anno e non mi andava perché ho voglia di giocare. Il Besiktas è campione di Turchia, è in Champions e… ha la maglia bianconera. Mi hanno accolto alla grande, sarà un’altra bella sfida”.

“Vicino alla Juventus? Ci sono stati dei contatti e degli appuntamenti con il mio agente, ma il mercato non è mai facile. Mi sarebbe piaciuto tornare e avrei fatto di tutto per ritrovare Allegri. Amo la Juventus, sono legato ai tifosi e ho un ottimo feeling con il presidente Agnelli. Però nel calcio bisogna guardare avanti e, siccome prima di tutto sono un professionista, adesso voglio togliermi delle belle soddisfazioni con il Besiktas”.

Pjanic dichiara amore alla Juventus ed elogia Dybala: “E’ un top”

Alla domanda sulla possibilità che ha avito di giocare sia con Ronaldo alla Juventus che con Messi al Barcellona, Pjanic ha risposto: “Mi sento molto fortunato: aver giocato con due extraterrestri così vale come un trofeo. Sono diversi, Leo e Cris, ma anche molto simili: vivono per competere e vincere, anche in allenamento. Cristiano cura ogni minimo dettaglio, ma non pensiate che Messi non sia un gran lavoratore. Leo, però, ha un dono unico: gli riesce tutto con una semplicità estrema. Anche le punizioni…”

“Falsa partenza della Juve? È soltanto l’inizio, bisogna restare calmi. E poi c’è Allegri, una garanzia: nessuno è meglio di lui in queste situazioni”. Poi su Dybala ha detto: “Paulo ha un grosso peso sulle spalle, ma è già un campione. Io ho avuto la fortuna di giocare con Ronaldo e Messi, sono due extraterrestri, però è Paulo quello con cui mi sono divertito di più: era tanto bello quanto semplice trovarlo tra le linee e se gli chiedi l’uno-due sai che con lui la palla torna perfetta. Dybala è un top, ma come tutti ha bisogno della squadra.