La Juventus tocca il fondo, arriva la sentenza: “Richiamate Pirlo”

La Juventus incassa la seconda sconfitta consecutiva e volano le critiche ad Allegri: sentenza pesante chiedendo il ritorno dell’ex

Prime tre partite di Serie A e un solo punto guadagnato dalla Juventus dell’Allegri 2.0. Una partenza peggiore non si poteva ipotizzare per i bianconeri, che dopo aver pareggiato contro l’Udinese nella prima giornata ha incassato le sconfitte contro Empoli e Napoli.

Dopo la partita di ieri sono iniziate a volare le critiche nei confronti proprio del tecnico juventino Massimiliano Allegri. Si chiede addirittura il ritorno di Andrea Pirlo sui social.

Allegri al centro delle critiche: si chiede il ritorno di Pirlo

La Juventus non riesce a conquistare i primi tre punti della stagione contro il Napoli, e incassa la seconda sconfitta consecutiva nelle prime tre giornate di Serie A. Sui social scoppia una bufera di critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. A queste si unisce anche il giornalista Paolo Bargiggia, che sul suo profilo Twitter scrive: “Richiamate Pirlo, siete ancora in tempo! La Juventus gioca male ed è allenata peggio”. Dunque pesanti critiche per Allegri, che dovrà cercare di far rialzare la Juventus in Champion League.