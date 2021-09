Ribaltone per l’obiettivo dal Barcellona: svolta in casa Juventus

Si ribalta la situazione per l’obiettivo cercato dalla Juventus in casa Barcellona: arriva una svolta decisiva

Il calciomercato estivo è terminato da poco, ma le società sono sempre attente alle occasioni da sfruttare. In casa Juventus da diverso tempo il mirino è stato puntato su Ansu Fati, attaccante di proprietà del Barcellona il cui contratto scadrà a giugno del 2022.

La situazione contrattuale del 2002 ha fatto pianificare ai bianconeri un possibile colpo a parametro zero per la prossima stagione, e dal club catalano arriva una svolta che potrebbe essere decisiva per il colpo del club juventino.

Ansu Fati si allontana dalla Juventus: rinnovo in vista col Barcellona

La Juventus cerca rinforzi pensando già alla prossima stagione. La grande occasione di mercato poteva essere Ansu Fati, attaccante del Barcellona classe 2002 che a giugno prossimo vedrà scadere il proprio contratto. La Juventus spererebbe così di prelevarlo a parametro zero, ma arriva una svolta decisiva. Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’ infatti il rinnovo per il giocatore catalano sarebbe sempre più vicino. Entrambe le parti infatti vorrebbero prolungare la permanenza dello spagnolo e presto potrebbe arrivare la fumata bianca sul rinnovo.