Szczesny delude ancora: la Juventus anticipa l’Inter

Szczesny continua a deludere e la Juventus è pronta a correre ai ripari nel mercato di gennaio: è lotta con l’Inter per il portiere

È stato un avvio di stagione davvero complicato per la Juventus, che ha collezionato un solo punto nelle prime tre giornate e ora si ritrova a rincorrere le prime della classifica che hanno già un vantaggio di ben otto punti. Ieri i bianconeri hanno perso la seconda gara di fila anche a causa degli errori di Szczesny che non sembra essere più affidabile. Il portiere polacco ha già collezionato diversi errori in queste prime settimane di campionato e per questo la Juventus potrebbe correre ai ripari già nel calciomercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, delusione Szczesny, inserimento per Onana. Tentativo già a gennaio

Per rimpiazzare Szczesny, la Juventus inizia a pensare a dei rinforzi immediati e per la prossima sessione ci potrebbe essere l’occasione Onana. Il portiere dell’Ajax ha un contratto in scadenza nella prossima estate e per questo potrebbe presto lasciare il club olandese. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter ma la Juventus vuole provare a inserirsi per beffare i nerazzurri e assicurarsi le prestazioni di un portiere affidabile almeno nella seconda parte di stagione.

Non è da escludere poi che la Juventus sfrutti Onana solo da gennaio alla prossima estate per rimpiazzare Szczesny, per poi fiondarsi su un elemento differenze a giugno.