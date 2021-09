Koeman spaventa il Milan e punta il big: altra beffa a zero

Nuova situazione che spaventa il Milan e che potrebbe portare un nuovo addio a parametro zero: il Barcellona osserva con interesse

Il calciomercato non dorme mai e anche quando la sessione estiva è ormai finita i club sono pronti a lavorare per mettere a segno nuovi colpi. Tra le priorità del Milan però c’è quella di rinnovare il contratto di Franck Kessie, uno dei top player dei rossoneri che a giugno del prossimo anno vedrà scadere il proprio contratto. A spaventare il Milan però potrebbe essere il Barcellona, che osserverebbe con interesse il centrocampista.

Barcellona su Kessie: possibile tentativo a parametro zero

Il Milan rischia di rivivere l’incubo parametri zero come quello vissuto nella scorsa estate con Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma. Questa volta a vedere il contratto in scadenza è il top player Franck Kessie, la cui trattativa col Milan per il rinnovo è in corso.

Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’ però sulle tracce del centrocampista ivoriano ci sarebbe anche il Barcellona, che starebbe osservando la situazione per un possibile colpo a zero. I catalani si sarebbero uniti alla concorrenza di Liverpool, PSG e Tottenham, sempre attente al giocatore.