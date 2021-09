Pioggia di critiche dopo Napoli-Juventus: “Completamente nel pallone”

La Juventus è stata sconfitta nell’anticipo della terza giornata di Serie A contro il Napoli. Non mancano le critiche per gli errori dei singoli bianconeri

La Juventus non riesce a risollevarsi in campionato, dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative sotto il profilo delle prestazioni e del gioco. I bianconeri hanno subito un’altra sconfitta contro il Napoli. Una partita che non ha visto un gioco spumeggiante da parte della Vecchia Signora, ma che aveva preso la piega giusta dopo il parziale vantaggio di Alvaro Morata. La Juventus, però, non è riuscita a mantenere lo 0-1 e anzi si è fatta rimontare, con errori individuali parecchio evidenti. Le critiche non si placano nelle ultime ore.

Napoli-Juventus, bianconeri sotto attacco dopo la sconfitta

Se Wojciech Szczesny è ancora una volta il primo calciatore sotto accusa, dopo i pesanti errori di ieri, c’è anche chi sottolinea la prestazione poco convincente di de Ligt. Il difensore olandese è reo di non aver chiuso bene nell’azione prima del corner che ha portato il 2-1. I problemi, però, sono nella concentrazione e nell’organizzazione di tutta la squadra. Paolo Ziliani commenta così la sconfitta della Juventus attraverso il suo profilo Twitter: “Allegri dice di aver perso per due episodi. Beh, vada a rivedersi la faccia che fa Chiellini all’indirizzo di de Ligt (e di tutti) dopo la pezza messa sul cross di Zielinski mal contrastato dall’olandese. Ne nasce l’angolo del gol del 2-1, la Juve è completamente nel pallone”.