Serie A, Milan-Lazio 2-0: Pioli batte Sarri, Ibrahimovic torna a ruggire

Il Milan di Pioli vince e convince nel primo big match stagionale contro la Lazio di Sarri: Ibra torna e va subito in gol, il tabellino

Vittoria convincente per il Milan. È da poco terminato il primo big match stagionale dei rossoneri e della nuova Lazio di Sarri. A spuntarla sono gli uomini di Stefano Pioli, che portano a casa 3 punti importanti e uno stato d’animo più che positivo. Praticamente per tutto il primo tempo, l’incontro è stato abbastanza equilibrato, con il ‘Diavolo’ che teneva in mano il pallino del gioco. Al minuto 45, parte un contropiede da uno strappo di Leao a metà campo, che scambia la sfera con Rebic e batte Reina con il piattone destro. Durante il recupero, viene assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa dopo un controllo al VAR dell’arbitro Chiffi per fallo di Immobile su Kessie.

LEGGI ANCHE>>> Derby di mercato tra Inter e Milan: obiettivo in Serie A

Proprio il centrocampista ivoriano si incarica della battuta, ma colpisce la traversa e fallisce la ghiotta occasione. Raddoppio soltanto rimandato, che arriverà nella seconda frazione di gioco – al minuto 67 – grazie alla rete di Ibrahimovic, tornato in campo da un lungo infortunio. Il bomber svedese sfrutta un assist di Rebic e insacca la sfera a porta vuota. Subito dopo il fischio finale si scatena un po’ di tensione e Sarri ha ricevuto un cartellino rosso per proteste. Terzo successo consecutivo per il Milan, che resta a punteggio pieno in classifica. Per la Lazio, invece, ci sarà da rivedere qualcosa.

Il tabellino dell’incontro.

Milan-Lazio 2-0: 45′ Leao, 67′ Ibrahimovic

CLASSIFICA Serie A 3^ giornata: Milan 9, Napoli 9, Inter 7, Udinese 7, Roma 6*, Lazio 6, Fiorentina 6, Bologna 4*, Sassuolo 4*, Atalanta 4, Torino 3, Empoli 3, Genoa 3, Venezia 3, Sampdoria 2, Juventus 1, Cagliari 1, Spezia 1, Hellas Verona 0*, Salernitana 0