Balla la panchina dopo tre giornate: pronto un grande ritorno in Serie A

La panchina è in bilico dopo appena 3 giornate, in cui è arrivato un solo punto. Il tecnico rischia l’esonero: pronto un grande ritorno

Comincia in salita il cammino del Cagliari anche nel nuovo campionato di Serie A. I rossoblu hanno raccolto appena 1 punto – grazie al pareggio ottenuto alla prima giornata contro lo Spezia – su 9 a disposizione e ora temono di dover affrontare nuovamente un campionato di sofferenze, come quello della passata stagione in cui la salvezza è arrivata soltanto all’ultimo e grazie anche alla debacle del Benevento. Ecco allora che, come fa sapere Il Messaggero, il tecnico Leonardo Semplici, ingaggiato a campionato in corso nella scorsa stagione per sostituire Di Francesco, è sotto osservazione. E’ infatti comprensibile come, dopo così pochi punti raccolti e con un gioco tutt’altro che brillante, il tecnico rischi l’esonero.

Serie A, Diego Lopez può tornare al Cagliari

Insomma, la panchina del tecnico ex Spal traballa dopo la sconfitta in rimonta arrivata contro il Genoa di Ballardini. In caso di esonero la società avrebbe già individuato il sostituto. Sarebbe infatti in preallarme Diego Lopez, legato ai sardi da lungo tempo. Era stato infatti da calciatore difensore e capitano del Cagliari, che ha guidato anche da allenatore nella stagione 2017/18. Anche in quella occasione arrivò a guidare il club isolano da subentrato e chiuse con un sedicesimo posto in classifica. La sua ultima esperienza è stata invece al Brescia in Serie B.

Oggi per l’uruguayano si ripresenta l’opportunità di allenare i rossoblu, che stanno attraversando ancora una volta un periodo di crisi. Semplici è dunque sotto osservazione: i prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro e per quello della panchina cagliaritana.