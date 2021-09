Addio eccellente dopo Ronaldo: scambio da urlo in Spagna

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: dopo Ronaldo potrebbe esserci un’altra cessione eccellente

L’addio di Cristiano Ronaldo ha sconvolto l’ambiente bianconero. Finora in campionato per gli uomini di Allegri è arrivato soltanto un punto con due sconfitte consecutive contro Empoli e Napoli. Ora arriverà la Champions League con la Juventus che vorrebbe tornare protagonista anche in campo europeo, ma il percorso non sarà così facile. E così le scelte di Allegri potrebbero avere ripercussioni anche sul fronte calciomercato con de Ligt che non sembra essere più pimpante come un tempo. E nella trasferta di Napoli lo stesso centrale olandese si è seduto inizialmente in panchina facendo il suo ingresso in campo soltanto nella ripresa.

Calciomercato Juventus, de Ligt nel mirino del Barcellona

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” il Barcellona continua a monitorare il suo profilo per rinforzare il reparto difensivo. Prima del suo arrivo a Torino lo stesso club blaugrana aveva provato il colpo in difesa. La società blaugrana potrebbe pensare ad un maxi affare inserendo nella trattativa anche i giovani Mingueza e Riqui Puig per completare così l’affare. Il centrale olandese

I prossimi mesi saranno decisivi con la Juventus che dovrà trovare la quadratura in tempi brevi con scelte importanti. Lo stesso difensore della Juventus, de Ligt, potrebbe pensare al suo addio nonostante la sua giovane età essendo un classe 1999.