La Juventus perde un obiettivo: Paratici offre lo scambio

La Juventus cerca ancora rinforzi a centrocampo ma la beffa potrebbe arrivare da Fabio Paratici: pronto lo scambio

È stato tutto sommato un buon inizio di stagione da parte del Tottenham di Fabio Paratici, che ha collezionato tre vittorie e una sconfitta nelle prime quattro giornate di Premier League. Al momento gli ‘Spurs’ sono al secondo posto in classifica insieme a Manchester City e Brighton e a distanza di un punto da Manchester United, Chelsea e Liverpool che occupano la prima posizione.

Fabio Paratici osserva la situazione e intanto studia già le mosse da attuare nei prossimi mesi e alcuni di questi potrebbero fare concorrenza proprio alla Juventus: l’ex bianconero infatti sarebbe pronto a un assalto per Ryan Gravenberch che piace anche alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Gravenberch si allontana: Paratici prova lo scambio

Il centrocampista classe 2002 di proprietà di Raiola è uno dei più promettenti in circolazione e la Juventus lo cerca per dare una svolta al proprio reparto centrale. Il Tottenham però sarebbe pronto all’assalto e potrebbe mettere sul piatto Steven Bergwijn per cercare lo scambio con l’Ajax, con il quale il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2023.

Garavenberch dunque potrebbe finire in Premier League da Fabio Paratici e potrebbe arrivare una beffa per la Juventus proprio dal suo ex dirigente.