Disastro Szczesny, la Juventus cerca il sostituto: scambio in Serie A

Inizio di campionato disastroso per Szczesny e ora la Juventus studiano soluzioni alternative: i bianconeri tentano lo scambio in Serie A

Inizio da dimenticare quello della Juventus in campionato. Nel primo big match della stagione – contro il Napoli – è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella con l’Empoli. Il debutto, invece, aveva visto la ‘Vecchia Signora farsi rimontare dall’Udinese per poi pareggiare l’incontro. Tante assenze contro gli azzurri per via degli impegni con le Nazionali, ma ciò non può giustificare gli errori banali messi in scena dal gruppo di Allegri. In particolare, spiccano quelli di Szczesny, finito sotto tiro a causa di una partenza a dir poco disastrosa, che ha contribuito fortemente a togliere punti ai piemontesi.

Cherubini e la dirigenza, dal canto loro, cominciano già a studiare delle soluzione alternative in sede di calciomercato per rimpiazzarlo. Il polacco è in scadenza giugno 2024 – con una valutazione sui 18-20 milioni – e la Juve vorrebbe offrirlo al Napoli in cambio di Meret. Il patron De Laurentiis, però, non sembra essere disposto a prendere in considerazione questa opzione, visto l’ingaggio pesante da oltre 7 milioni netti dell’ex Roma. Il presidente dei partenopei, infatti, preferirebbe un pagamento cash, con l’estremo difensore italiano valutato sui 25/27 milioni di euro. Il suo stipendio, inoltre, è meno della metà di quello dello juventino.

