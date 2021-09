Annuncio bomba su Haaland e Mbappe: “Può comprarli entrambi”

Haaland e Mbappe sono due dei calciatori più desiderati a livello internazionale. L’annuncio sul loro futuro e sulla possibile nuova destinazione, almeno per i parametri economici

Il futuro di Erling Haaland e Kylian Mbappe è sempre molto chiacchierato in ottica calciomercato. I due super attaccanti sono tra i più cercati a livello mondiale e tutti i top club con disponibilità economica. Sembra essere il caso del Real Madrid, almeno secondo quanto dice Javier Tebas. Il presidente della Liga, infatti, ha parlato di parametri economici, citando anche i due bomber. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo ad ‘AS’, riferendosi al Real Madrid: “Hanno venduto giocatori per 200 milioni di euro e ora hanno soldi sufficienti per comprare sia Mbappé che Haaland. Non hanno perso soldi e soprattutto hanno venduto”.

Il Real Madrid e la spesa per Haaland e Mbappe: stoccata al PSG

Non può mancare, però, in collegamento a queste parole, una frecciata al PSG: “Quello che non è comprensibile è che altri in perdita di 400 milioni, con un monte ingaggi di 500 milioni, possano rifiutare offerte come quella per Mbappe”. Insomma, la gestione dei conti a livello nazionale e internazionale continua a far discutere sul calciomercato. E i riflessi sono inevitabili per Mbappe e Haaland. Quest’ultimo da sempre grande osservato in casa Juventus.