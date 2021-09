UFFICIALE l’esito degli esami, Sensi non trova pace: l’entità dell’infortunio

Dopo aver dato forfait durante la gara con la Sampdoria, arriva l’esito degli esami strumentali per il centrocampista dell’Inter

Ha lasciato l’Inter in dieci durante al gara contro la Sampdoria Stefano Sensi, che ha rimediato ancora una volta un infortunio, l’ennesimo in oltre due stagioni con la maglia nerazzurra. Attorno alle condizioni del calciatore c’è grande fermentazione, ma l’attesa è finita per i tifosi: è arrivato l’esito ufficiale degli esami, si tratta di una distrazione al legamento collaterale. “Stefano Sensi si è sottoposto oggi a risonanza magnetica, all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nella gara di ieri contro la Sampdoria. L’esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la settimana prossima.

Valutazioni clinico-strumentali negative per Alessandro Bastoni“.