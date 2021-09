Il Milan pensa al post Kessie: super scambio in Premier!

Il Milan pensa all’eventuale successione di Kessie: ipotesi di scambio in Premier League con la regia di Jorge Mendes. Cifre e dettagli

Il Milan continua a vincere e convincere in questo inizio di campionato. I rossoneri hanno superato anche la Lazio di Sarri nel primo big match della stagione, ritrovando anche Ibrahimovic e Kessie. Il centrocampista ivoriano ha fallito un rigore, ma nonostante la situazione contrattuale i tifosi si sono già schierati: niente fischi per l’ex Atalanta e solo applausi e incitamento per non allontanarlo ulteriormente dai rossoneri. E così è stato quando Pioli l’ha sostituito. Tuttavia, la parti sono ancora distanti per il rinnovo e le richieste del centrocampista piuttosto alte. Il rischio di perdere anche l’ivoriano a zero è concreto e la dirigenza del Milan si sta già guardando intorno per la sua eventuale successione. Ecco un possibile colpo in Premier League con la ‘regia’ di Jorge Mendes: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Un altro bomber via dalla Serie A: Monchi anticipa Inter e Milan

Milan, fa tutto Mendes: ipotesi di scambio in Premier League!

Kessie tiene dunque in apprensione il Milan, e il rischio di perdere anche il classe 1996 alla scadenza del contratto si fa ogni giorno più concreta. La società rossonera è così costretta a guardarsi intorno ed iniziare a sondare gli eventuali sostituti. Un possibile profilo è quello di Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton. Il portoghese sta facendo bene in Premier League ed è già finito sul taccuino di diverse big. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, per una valutazione di almeno 35-40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Koeman spaventa il Milan e punta il big: altra beffa a zero

Il 24enne è assistito da Jorge Mendes, stesso procuratore di Leao: potrebbe così nascere l’idea di uno scambio tra i due con la regia del potente procuratore portoghese. Anche Leao ha un lungo contratto, fino al , ed è valutato circa 30-35 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sul possibile asse Milan-Wolves.