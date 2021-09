Lautaro Martinez può salutare l’Inter: spunta Joao Felix

L’Inter studia nuove mosse per la prossima sessione di calciomercato e può salutare Lautario: doppio assalto

L’Inter è ripartita con un pareggio in campionato dopo la sosta per le Nazionali. I nerazzurri hanno impattato per 2-2 contro la Sampdoria e hanno ottenuto il primo passo falso della nuova stagione, ma la vetta della classifica dista soltanto due punti ed è tutto aperto per provare a mantenere lo scudetto.

Anche Lautaro Martinez è andato in gol nella gara di domenica e l’argentino continua ad avere l’attenzione delle grandi squadre per il futuro. Su di lui in particolare sembrano pronte a farsi avanti Atletico Madrid e Real Madrid per un vero e proprio derby di calciomercato.

Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez: Atletico e Real Madrid si fanno avanti. Spunta Joao Felix

Le due compagini sarebbero disposte anche a spendere più di 100 milioni di euro per Lautaro Martinez, che garantirebbero sicuramente all’Inter di trovare un sostituto. Non è da escludere che i nerazzurri virino su Giacomo Raspadori che ha iniziato bene questa nuova stagione e ha ampi margini di crescita. I ‘Colchoneros’ invece sarebbero disposti a mettere sul piatto anche Joao Felix, che è seguito dalla Juventus, più l’aggiunta di un piccolo conguaglio.

Qualora andasse in porto la trattativa con la squadra allenata da Simeone, dunque, arriverebbe una beffa per la Juventus che segue il portoghese per le prossime sessioni di calciomercato.