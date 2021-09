Non solo l’Inter su Onana: spunta una big, conferme dalla Spagna

L’Inter continua a seguire Onana per il dopo Handanovic ma spunta una nuova pretendente

L’Inter continua a seguire diversi profili per il dopo Handanovic. Questa stagione potrebbe essere l’ultima da protagonista per il capitano nerazzurro che dal prossimo anno potrebbe lasciare spazio ad un portiere più giovane. Il primo nome nella lista della società è quello di Andre Onana. Il portiere camerunese classe ’96 sta scontando la squalifica per doping e si allena già con i compagni. Il suo contratto con l’Ajax scade a giugno 2022 e a quel punto l’Inter potrebbe prelevarlo a costo zero, considerando che il giocatore non ha intenzione di rinnovare il contratto con il club di Amsterdam. I piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero, però, essere intralciati da un altro club.

Non solo l’Inter su Onana, spunta anche il Barcellona

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, ‘Mundo Deportivo’, nella corsa a Onana ci sarebbe anche il Barcellona che starebbe pensando al dopo Ter Stegen anche se a lasciare il club potrebbe essere Neto. Vista la situazione economica dei blaugrana, l’occasione di prendere Onana a costo zero è davvero ghiotta. Il camerunese è cresciuto nelle giovanili del Barça e un suo ritorno sarebbe ben accolto dai tifosi.

Si tratterebbe di un duello a due nella corsa a Onana tra Inter e Barcellona. Onana aprirebbe ad un ritorno a Barcellona ma l’Ajax spera ancora di rinnovare il suo contratto. I nerazzurri dovranno giocare d’anticipo se vogliono garantirsi il portiere camerunese.