Possibile ritorno in patria, cessione per il big: superate Inter e Juventus

Juventus e Inter continuano a lavorare sul fronte calciomercato, ma è in arrivo un ritorno da urlo in patria: può esserci la cessione del top player

La Juventus e l’Inter sono sempre molto attive sul fronte calciomercato per colpi da urlo in vista della prossima stagione. Così come svelato dal giornalista Romain Molina, dietro il ritorno di Karim Benzema in Francia ci sarebbe Emmanuel Macron. E così è arrivata la convocazione del ct Didier Deschamps arrivando a vestire nuovamente la casacca della Nazionale maggiore. Lo stesso centravanti francese è stato seguito a lungo anche in Italia, ma alla fine gli affari non sono stati mai portati a termine.

Calciomercato Juventus e Inter, assalto a Vlahovic: addio a Benzema

I due top club italiani dovrebbero così virare su altri obiettivi visto che Benzema potrebbe pensare al ritorno in Francia per chiudere alla grande la sua carriera iniziata tanti anni fa con la maglia del Lione. Con il Real Madrid è arrivata la sua consacrazione definitiva vincendo tutto ciò che era possibile vincere. Per Florentino Perez ci sarebbe il via libera per arrivare a Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo della Fiorentina che sta deliziando tutti in Serie A a suon di gol. Il club spagnolo potrebbe puntare proprio al giovane centravanti viola che continua a segnare anche in questo avvio di campionato.