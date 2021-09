Bomba Juventus e Milan: duello per il colpo stellare

Occhi sempre sul calciomercato per Milan e Juventus, che potrebbero sfidarsi per un colpo stellare: possibile ‘occasione’ dal Real Madrid

Due inizi di stagione opposti per Juventus e Milan. Momento nero per i bianconeri, che hanno rimediato la seconda sconfitta consecutiva, questa volta contro il Napoli. La ‘Vecchia Signora’ è caduta nel primo big match della stagione, dopo lo scossone causato dall’Empoli all’Allianz Stadium. La cura Allegri si sta dimostrando inefficace per ora e l’ultimo calciomercato estivo non è stato all’altezza delle aspettative. I problemi principali sembrano trovarsi a centrocampo, con il solo Locatelli che non può bastare a risollevare l’intero reparto.

I rossoneri, invece, hanno battuto la Lazio e sono a punteggio pieno in classifica con tre vittorie di fila. Il gruppo sta proseguendo il lavoro di Pioli e sembra aver acquisito maggiore consapevolezza. La società ha risposto bene ai pesanti addii di Donnarumma e Calhanoglu, ma resta la spinosa questione rinnovo Kessie. Entrambe le compagini tengono d’occhio possibili occasioni future e potrebbero sfidarsi per un colpo stellare proveniente dal Real Madrid.

Juventus e Milan si sfidano per il colpo stellare dal Real Madrid

Il club guidato da Ancelotti sta cercando di attuare un ricambio generazionale, per cominciare un nuovo ciclo vincente e duraturo. Motivo per cui Toni Kroos sembra destinato a lasciare Madrid. Il contratto del tedesco è in scadenza giugno 2023 e tutto lascia pensare che non ci sia l’intenzione da parte degli spagnoli di proseguire il cammino con la mezz’ala ormai ultratrentenne.

In tal caso, Juventus e Milan potrebbero sfidarsi per l’ex Bayern Monaco, valutato sui 45-50 milioni di euro e con uno stipendio da 11,7 milioni netti. La ‘Vecchia Signora’ vuole rivoluzionare la mediana, aggiungendo un profilo di qualità e di esperienza. Il ‘Diavolo’ potrebbe provarci in caso di addio di Kessie.