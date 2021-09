Non è più indispensabile, può partire: scambio top in Serie A

Improvvisi cambi di formazione in Serie A con idee differenti: scambio suggestiva in massima serie, non è più indispensabile per l’allenatore

La Juventus continua ad essere protagnista sul fronte calciomercato valutando tutte le possibilità in vista di gennaio. Il centrocampo di Allegri non riesce a dare quella qualità invocata a lungo dallo stesso allenatore livornese. In estate è arrivato soltanto Manuel Locatelli, ma servirebbe qualcosa in più. Il club bianconero è sempre molto attivo per fiutare l’affare con uno scambio suggestivo in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Arriva il primo esonero in Serie A, manca l’annuncio: il possibile sostituto

Calciomercato Juventus, scambio con Fabian Ruiz

Con l’arrivo di Anguissa Spalletti potrebbe passare definitivamente al centrocampo a due con Fabian Ruiz che rischierebbe così il posto da titolare. In questo modo il centrocampista spagnolo potrebbe anche pensare di dire addio al club partenopea con l’idea suggestiva di uno scambio top con la Juventus con Ramsey.

LEGGI ANCHE >>> Profilo low cost per Inter e Juventus: si accende la sfida

L’idea sarebbe quella di uno scambio più cash, ma il Napoli non sarebbe entusiasta di questa proposta. Il centrocampista gallese è tornato in campo proprio contro gli azzurri dopo alcuni problemi muscolari che lo tormentano ormai da anni.

Fabian Ruiz è tornato a mettersi in mostra dopo una stagione non troppo esaltante sotto la gestione Gattuso: ora dipenderà soltanto da lui per fare il salto di qualità tanto atteso.