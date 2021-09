Non solo Di Francesco e Semplici: altro esonero in vista in Serie A

Dopo Di Francesco e Semplici potrebbe presto arrivare un altro esonero in Serie A: ecco di chi si tratta

Dopo appena tre giornate di campionato sono arrivati già due esoneri in Serie A. Il Cagliari, dopo l’ultima sconfitta contro il Genoa ha esonerato Leonardo Semplici e adesso il candidato più concreto alla panchina sembra essere Walter Mazzarri. Appena un punto per i sardi in 3 partite (una vittoria contro lo Spezia e due sconfitte contro Milan e Genoa). L’altro esonero è quello di Eusebio Di Francesco che non è più l’allenatore dell’Hellas Verona dopo tre sconfitte contro Sassuolo, Inter e Bologna. Il nuovo tecnico dei veneti sarà Igor Tudor. Presto, però, potrebbe arrivare un terzo esonero.

Serie A, terzo possibile esonero: attenzione su Castori

Un altro esonero che potrebbe arrivare a breve è quello di Fabrizio Castori che non ha conquistato neppure un punto nelle prime tre giornate: tre sconfitte contro Bologna, Roma e Torino e 11 gol subiti. Numeri molto negativi, quelli della Salernitana, che mettono notevolmente a rischio la panchina dell’ex tecnico del Carpi.

I tifosi del club granata protestano per l’esonero di Castori, nonostante il grande traguardo della Serie A conquistato appena pochi mesi fa. Tra i possibili sostituti non è escluso il clamoroso ritorno di Delio Rossi.