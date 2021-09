Arriva il primo esonero in Serie A, manca l’annuncio: il possibile sostituto

Tra poche ore dovrebbe essere ufficiale il primo esonero in Serie A: addio imminente, idee per il possibile sostituto alla guida del club italiano

Tutto cambia in fretta in Serie A. Dopo zero punti in appena tre partite di campionato, Eusebio Di Francesco non sarà più l’allenatore dell’Hellas Verona come svelato in anteprima da Sky Sport. La sconfitta contro il Bologna è stata decisiva con la dirigenza veronese che ha optato per l’addio imminente per l’ex allenatore della Roma.

Come rivelato da Radio Radio Rolando Maran potrebbe essere il suo sostituto: tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime ore. Ancora un esonero per Di Francesco che non riesce più ad entusiasmanre con il suo calcio. Per lui è in arrivo il quarto esonero consecutivo. Dopo Roma, Sampdoria e Cagliari, ecco l’addio al Verona. Una situazione che sembra diventata irrecuperabile.