Inter-Real Madrid, Inzaghi: “Bastoni vuole esserci, valuteremo”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Real Madrid. Ecco le sue dichiarazioni

È il giorno di vigilia della sfida tra Inter e Real Madrid, che domani sera si affronteranno allo Stadio ‘San Siro’ per la prima giornata della fase a gironi della nuova Champions League. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Abbiamo l’opportunità di scrivere una bellissima pagina per il nostro presente. Non sarà un girone semplice, il nostro augurio e l’obiettivo sono quelli di passare il turno.

“L’esperienza in partite come questa è importantissima. Dal giorno del sorteggio sappiamo che oltre al Real Madrid ci sono altre due squadre che faranno di tutto per metterci in difficoltà. Abbiamo recuperato dal match di Genova, stiamo preparando al meglio la sfida con il Real: si tratta di una squadra con una grande storia, un grande allenatore e grandi giocatori. Vogliamo affrontarla nel migliore dei modi”.

Su Bastoni: “Il ragazzo vuole esserci, lo valuterò nell’allenamento di oggi e nella rifinitura di domani. Bisognerà vedere le risposte sul campo“.