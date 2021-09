Anel Ahmedhodzic, difensore centrale del Malmoe, potrebbe finire nel mirino del calciomercato della Juventus in vista delle prossime finestre dei trasferimenti: le ultimissime

La Juventus inizia oggi il suo cammino in Champions League, due anni dopo di nuovo con Massimiliano Allegri in panchina. L’ultima gare del tecnico livornese era stata la cocente sconfitta interna contro l’Ajax di Erik Ten Hag ai quarti di finale, una batosta che non andò particolarmente giù alla dirigenza della Vecchia Signora che optò per un addio di Allegri al termine di quella stagione. Ora, con l’allenatore toscano rientrato al timone della Juventus, c’è una nuova avventura da affrontare con un contesto totalmente differente che parte dal match di stasera in Svezia contro il Malmoe, prima gara della fase a girone di questa Champions League.

La Juventus, rispetto a due anni fa, è cambiata moltissimo sia negli uomini che nella mentalità ed Allegri, con una squadra decisamente più giovane rispetto all’organico che aveva a disposizione, è chiamato a riscattare un inizio di stagione nel campionato italiano di Serie A davvero preoccupante con appena un punto ottenuto in tre sfide.

Calciomercato Juventus, progetto ‘verde’: occhi in casa Malmoe

La Juventus, anche in sede di calciomercato, ha rivoluzionato il suo stile iniziando a puntare su giocatori giovani e di prospettiva per rinfrescare una rosa a fine ciclo. In quest’ottica, il reparto che sicuramente verrà maggiormente rivoluzionato da qui alle prossime stagioni è senza dubbio la difesa presieduta ancora dai due veterani Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Stasera in casa del Malmoe quindi sarà anche l’occasione per la dirigenza bianconera di osservare più da vicino la prestazione di Anel Ahmedhodzic, difensore centrale del club biancoazzurro. Il giocatore svedese, in scadenza di contratto nel 2023, è un classe 1999 ed un punto fermo della squadra scandinava. Non solo, la sua valutazione non è eccessiva dato che si aggira attorno ai 5 milioni di euro.