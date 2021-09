Saltata la prima panchina in Serie A: UFFICIALE l’esonero di Di Francesco

Sembrava nell’aria, ora è anche arrivata l’ufficialità: il Verona ha esonerato Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta col Bologna

Tre partite e tre sconfitte per il Verona, zero punti e ultimo posto in classifica. Avvio da dimenticare per Eusebio Di Francesco. Il club scaligero ha, tra l’altro, deciso di non aspettarlo e di optare per l’esonero il giorno dopo l’1-0 a Bologna. Di seguito, il comunicato ufficiale: “Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta“. Il prossimo allenatore a sedere sulla panchina degli scaligeri potrebbe essere Tudor.