Poco spazio con Ancelotti, occasione a gennaio per la Juventus

Ancelotti, tornato sulla panchina del Real Madrid, sta apportando numerose modifiche alla squadra rispetto allo scorso anno. Uno dei titolari ha perso il posto e potrebbe essere ceduto a gennaio

L’impressione è che il Real Madrid stia vivendo una stagione di transizione, per preparare il terreno a quella che sarà un vera e propria rivoluzione il prossimo anno, che vedrà i blancos protagonisti sul calciomercato. Le merengues, ovviamente, puntano sempre a vincere titoli, ma contemporaneamente Carlo Ancelotti è chiamato al compito di comprendere quest’anno quali calciatori possano fare parte del progetto futuro e quali no. Tra i calciatori che non sembrano rientrare nei piani del mister, c’è Ferland Mendy, terzino sinistro francese fino allo scorso anno titolare della mancina. Il ventiseienne potrebbe diventare un obiettivo della Juventus per gennaio.

Mendy occasione Juve per gennaio

I bianconeri hanno bisogno di un esterno che possa giocarsi la titolarità con Alex Sandro e che garantisca maggiore affidabilità rispetto a Pellegrini. I dirigenti sono a caccia di occasioni e il terzino del Real potrebbe rappresentare la soluzione ideale per la Juventus.

È infatti ancora relativamente giovane, ha un ingaggio da 3 milioni di euro, sostenibile per le casse della Vecchia Signora e una valutazione di 40 milioni, che però il Real dovrà rivedere molto a ribasso considerato il poco spazio che ha attualmente in campo.