Sfuma il colpo della Juventus: si lavora per il rinnovo

La Juventus cerca il colpo a zero per la difesa ma si complica un affare: aumentano le discussioni sul rinnovo

Sono state settimane particolari per la Juventus, che dopo qualche passo falso di troppo sta provando a rialzarsi e ieri ha ottenuto il primo successo della stagione battendo per 0-3 il Malmo in trasferta. I bianconeri intanto pensano anche al futuro e hanno diversi obiettivi e occasioni da provare a sfruttare sul calciomercato.

Tra queste c’è anche la possibilità di ingaggiare Antonio Rudiger, che ha il contratto in scadenza nel 2022 con il Chelsea ma le prossime settimane potrebbero essere decisive per il possibile rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da ‘Goal.com’, le parti starebbero studiando le mosse per il rinnovo ma ci sarebbe una concorrenza agguerrita.

Calciomercato Juventus, niente Rudiger: il Chelsea lavora per il rinnovo

Il Chelsea vorrebbe rinnovare il contratto di Antonio Rudiger e il calciatore stesse recentemente ha addetto che sono iniziati i colloqui per il prolungamento. Bisogna però trovare un accordo economico: al momento il tedesco guadagna 3 milioni di euro all’anno. Su di lui, oltre alla Juventus, ci sono pronte anche PSG e Real Madrid per tentare un assalto e cercare il colpo a zero.

L’ex Roma è da poco diventato campione d’Europa e le big sono pronte all’assalto per provare a strapparlo al Chelsea soprattutto qualora dovessero bloccarsi le trattative per il rinnovo. La Juventus c’è e osserva la situazione per inserirsi eventualmente, ma al momento l’affare sembra essere più che complicato.