Fischiato in Champions, colpo della Juventus a zero: il jolly per Allegri

Ancora una deludente prestazione in Champions League: la Juventus fiuta l’affare a parametro zero in vista della prossima stagione

La Juventus continua a lavorare in ottica futura. La dirigenza bianconera è sempre molto attiva sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono tornati alla vittoria in Champions League dopo un inizio stagionale da dimenticare con due sconfitte e un pareggio in Serie A. Una buona prestazione per Dybala e compagni visto che domenica sera ci sarà già l’altro big match contro il Milan.

Calciomercato Juventus, idea Sergi Roberto

Prestazione da dimenticare al Camp Nou per il Barcellona contro un super Bayern Monaco (0-3). Così la compagine blaugrana, guidata da Koeman, è stata fischiata dopo la brutta prova offerta in particolar modo il jolly della formazione catalana, Sergi Roberto, che ha il contratto in scadenza e potrebbe essere liberato a parametro zero visto che non ci sarebbero i margini per un prolungamento. La Juventus sarebbe entusiasta per un colpo del genere andando a rinforzare più reparti visto che lo spagnolo può essere impiegato in varie posizioni.

La dirigenza bianconera ha segnato sul taccuino il nome del giocatore spagnolo pronto a dire addio al Barcellona per vivere una nuova avventura entusiasmante. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con le strategie accurate della Juventus.

Il club bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione per una rosa super competitiva.