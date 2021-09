Bollente l’asse Liverpool-Milan: Kessie prima del big in attacco

Il Milan torna in Champions League e vivrà subito una notte magica ad Anfield: con il Liverpool anche l’asse di mercato è bollente

Proprio per le notti come quelle di questa sera il Milan è voluto tornare in Champions League. Oggi i rossoneri affronteranno il Liverpool ad Anfield in una partita difficile ma in un’atmosfera magica. Oltre che sul campo, l’asse di mercato tra Liverpool e Milano potrebbe tornare a scaldarsi a gennaio, quando tornerà a disposizione la finestra per i trasferimenti. Infatti i ‘Reds’ potrebbero decidere di non aspettare giugno e far partire subito l’assalto a Franck Kessie.

Il centrocampista del Milan ha il contratto in scadenza nel 2022, e per non perderlo a zero la società rossonera potrebbe pensare a sacrificarlo già a gennaio. Il suo addio potrebbe favorire l’assalto a un big in attacco in estate, anche se i costi sarebbero proibitivi.

Kessie sacrificato a gennaio: Firmino l’obiettivo per l’estate

Il Liverpool è la prima avversaria del Milan in un girone di ferro con Atletico Madrid e Porto. Anche in chiave calciomercato potrebbe svilupparsi un asse bollente tra i due club. Il Liverpool infatti potrebbe tentare di acquistare Franck Kessie già a gennaio, sfruttando anche la situazione contrattuale del centrocampista e il fatto che il Milan non vorrebbe perderlo a zero.

A giugno invece i rossoneri potrebbero mettere nel mirino Roberto Firmino, attaccante dei ‘Reds’ con contratto in scadenza nel 2023. L’affare sarebbe comunque complicato vista la caratura del giocatore e gli 11 milioni di ingaggio che percepisce al Liverpool. Ma nel calciomercato nulla è mai da escludere.