Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | L’annuncio di Marotta

L’ad dell’Inter, Marotta, ha parlato anche del rinnovo di Lautaro prima dell’esordio in Champions League contro il Real Madrid di Ancelotti

L’Inter si prepara al debutto in Champions League. Dopo aver iniziato il campionato con il piede giusto (due vittorie, un pareggio), mister Simone Inzaghi assaggia i brividi di San Siro in una notte di coppa che promette gol e spettacolo. I nerazzurri ospitano infatti il Real Madrid, in un girone che vede protagoniste anche Sheriff e Shakhtar.

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha presentato i temi della sfida in un’intervista a ‘Amazon Prime’: “Giochiamo contro una delle squadre più forti al mondo, ma al di là di questa attestazione da parte nostra c’è la voglia di fare bene”. Poi ha aggiunto: “È la partita giusta per onorare la storia del nostro club”.

Inter-Real Madrid, Marotta su Lautaro

La concentrazione di Marotta è poi sul rinnovo di Lautaro. Il contratto dell’argentino è in scadenza nel 2023, ma il club è già a lavoro per prolungare l’accordo: “Dobbiamo agire gratificando il percorso dei nostri giocatori. E’ arrivato giovane, è un talento ed è giusto riconoscere in lui un contratto che vada di pari passo con le prestazioni. Siamo a buon punto: annuncio a breve”.