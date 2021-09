Addio all’Inter a parametro zero: va al Bayern Monaco

L’Inter potrebbe nuovamente dire addio a Ivan Perisic, esterno nerazzurro che sta ricevendo la fiducia di Inzaghi

L’Inter in queste prime tre giornate ha collezionato sette punti in classifica. Il pareggio a Genova contro la Sampdoria ha fatto scalpore, ancora una volta per la prestazione di Samir Handanovic. C’è però una costante nella squadra di Simone Inzaghi: è Ivan Perisic, a cui l’allenatore nerazzurro si è affidato tantissimo in queste partite. Il croato ha vinto il triplete con il Bayern Monaco nel 2020 e ha conquistato lo scudetto con Conte la scorsa stagione. Ma il suo contratto in scadenza l’anno prossimo potrebbe portarlo via da Milano.

Inter, il Bayern torna su Perisic

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, Ivan Perisic è vicino al ritorno al Bayern Monaco. L’esterno croato non vorrebbe rinnovare il contratto con l’Inter ed è per questo che andrebbe volentieri via a parametro zero. Un ritorno in Baviera è gradito, già dall’anno scorso, quando il club tedesco provò ad acquistare il giocatore per 12 milioni di euro. Ora il Bayern sarebbe felice di riaccoglierlo, purché arrivi gratis, chiudendo l’accordo già nel prossimo mercato di gennaio. E intanto, l’Inter si guarda intorno alla ricerca di rinforzi sulla fascia sinistra.