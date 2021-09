La Juventus sacrifica Kulusevski: carta per l’erede di Ronaldo!

La Juventus potrebbe sacrificare Dejan Kulusevski: carta per il gioiello e possibile erede di Cristiano Ronaldo. Cifre e dettagli

8 minuti più recupero. Nel primo successo stagionale della Juventus di Allegri c'è stato pochissimo spazio per Dejan Kulusevski. L'esterno svedese è subentrato solo all'82', ormai a giochi fatti ed a gara ampiamente chiusa sul 3-0. Il classe 2000 ha pagato il ritorno di Dybala e Cuadrado, avanzato dal tecnico nel tridente offensivo. In attesa del ritorno di Federico Chiesa. Gli spazi per Kulusevski si profilano sempre più stretti, e il rischio è quello di finire ai margini del progetto di Allegri. Non è dunque da escludere una possibile cessione da parte del club bianconero, in prestito o sacrificando il giocatore come contropartita tecnica per arrivare ad un importante colpo. Ecco il possibile affare in Serie A: tutte le cifre e i dettagli.

La Juventus punta Vlahovic: possibile sacrificio Kulusevski

Come noto, tra i preferiti di Allegri e della dirigenza bianconera c'è Dusan Vlahovic. Il gioiello serbo è rimasto a Firenze e la Fiorentina punta a blindarlo con un importante rinnovo di contratto. La Juve, però, potrebbe presto tornare alla carica per il classe 2000, già nella prossima estate. Il grande sacrificato per arrivare a Vlahovic potrebbe essere proprio Kulusevski. Lo svedese ha una valutazione di circa 40 milioni di euro e abbasserebbe notevolmente l'esborso economico da destinare nelle casse della Fiorentina.

La società viola valuta infatti il serbo almeno 70 milioni di euro, cifra destinata addirittura ad aumentare in caso di rinnovo contrattuale. Il club di Commisso, dal canto suo, perso Vlahovic aggiungerebbe una nuova possibile stella in rosa. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Firenze per Dusan Vlahovic.