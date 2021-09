Calciomercato, derby Inter-Milan per il francese | Colpo Champions

Inter e Milan potrebbero dar vita ad un derby di mercato per la prossima stagione: nel mirino un giovane talento che si è messo in luce in Champions League

La prima giornata dei gironi di Champions League ha lasciato in eredità sorprese sui risultati e messo in luce nuovi talenti. Le italiane sono uscite soddisfatte a metà: dopo la vittoria della Juventus e il pareggio dell’Atalanta, Inter e Milan sono cadute contro Real e Liverpool. Nulla è ancora compromesso, con le squadre già pronte al riscatto nella prossima partita.

Obiettivi comuni in coppa e, con molte probabilità anche sul mercato. Inter e Milan sono infatti alla ricerca di un centrocampista offensivo. I rossoneri non hanno rimpiazzato la partenza di Calhanoglu, mentre l’undici di Simone Inzaghi potrebbe avere proprio in questo reparto le maggiori novità nella prossima estate. Un obiettivo di entrambi i club porta al nome di Cristopher Nkunku, giocatore del Lipsia in scadenza nel 2024.

Classe 1997, Nkunku si è messo in mostra proprio nella prima giornata di Champions League, realizzando una favolosa tripletta al Manchester City di Guardiola. Tre gol inutili ai fini del risultato (la partita è finita 6-3 per gli inglesi), ma che potrebbero rilanciarlo sul calciomercato. Le big lo hanno messo nel mirino, ma la valutazione del cartellino si aggira attorno ai 50 milioni di euro.

Calciomercato, derby milanese dal sapore Champions

Cresciuto nel vivaio del PSG, il giocatore vanta ora 90 presenze in tre stagioni con il Lipsia. Il suo punto forte sono gli assist: già toccata quota 28, oltre ai 16 gol realizzati. Nkunku ha sulla trequarti il suo ruolo naturale, ma può giocare in tutte le posizioni offensive e risultare un elemento tatticamente duttile. Inter e Milan sono pronte all’assalto.