Ancelotti affonda per Skriniar | Nuovo sgarbo Inter al Milan e non solo

Real Madrid pronto ad accelerare per mettere a segno il colpo Skriniar: Inter che corre ai ripari con un doppio colpo che beffa il Milan

Parte questa sera la campagna europea dell’Inter in Champions League. I nerazzurri affronteranno a San Siro il Real Madrid, stesso avversario dei gironi dello scorso anno che sconfisse la squadra interista sia a Milano che a Madrid. Oltre al campo però quella tra le due squadre potrebbe essere anche una sfida in chiave calciomercato. Carlo Ancelotti, tecnico dei ‘Blancos’, avrebbe messo il mirino su Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter.

I nerazzurri potrebbero pensare anche di sacrificare il centrale slovacco, avendo già individuato i possibili sostituti. I due colpi che pianifica l’Inter porterebbero all’ennesima beffa il Milan.

Inter pronta a sacrificare Skriniar: Milenkovic e non solo per sostituirlo

L’assalto del Real Madrid a Milan Skriniar porterebbe l’Inter a perdere uno dei suoi big difensivi, vista l’offerta irrinunciabile da circa 70 milioni. Così i nerazzurri per correre ai ripari non avrebbero messo nel mirino solo un difensore, bensì due dalla Serie A. Il primo sarebbe Nikola Milenkovic, che sarebbe valutato intorno ai 25-30 milioni di euro.

Il centrale serbo però non sarebbe l’unico obiettivo dell’Inter in Serie A. Infatti i nerazzurri potrebbero puntare anche ad Alessio Romagnoli, difensore in scadenza di contratto con il Milan che a giugno potrà partire a parametro zero. Così l’Inter potrebbe tentare il colpaccio a zero dai ‘cugini’ rossoneri, con uno sgarbo stile Hakan Calhanoglu.