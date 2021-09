Affondo per il nuovo Haaland: la Juventus gioca d’anticipo

La Juventus continua a lavorare anche in ottica futura per quanto riguarda i possibili colpi da urlo: assalto al nuovo Haaland

Il lavoro della Juventus continua senza sosta sul fronte calciomercato per arrivare ad idee importanti in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera vuole anticipare tutte le altre big d’Europa per essere all’altezza della situazione con colpi da urlo per non ripetere gli errori del passato.

Calciomercato Juventus, Adeyemi nel mirino

Prima Erling Haaland, poi Dominik Szoboszlai: il Salisburgo ha dimostrato di essere all’altezza per quanto riguarda la crescita di potenziali futuri campioni in campo europeo. Nella serata di Champions League Karim Adeyemi, attaccante del Salisburgo, è riuscito a mettere in difficoltà il Siviglia conquistando tre rigore in 45 minuti. Uno l’ha fallito, ma lo stesso giocatore tedesco si è messo in mostra anche in campo internazionali attirando gli interessi delle big d’Europa.

Karim Adeyemi può essere già considerato l’astro nascente del Salisburgo: sulle tracce ci sarebbero già Liverpool e Barcelona per il veloce attaccante tedesco. La Juventus non vuole commettere gli stessi errori del passato arrivando a lavorare d’anticipo per il classe 2002.

Così la Juventus vuole arrivare subito a colpi in prospettivi, che stanno già dimostrando tutto il loro valore in campo internazionale proprio come la stellina del Salisburgo Adeyemi. Al momento non ci sono contatti ufficiali tra i due club, ma sono soltanto suggestioni in ottica futura per i potenziali fenomeni del calcio mondiale.