La Juventus fiuta il grande colpo: zero minuti e addio deciso

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: colpo top

La Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato. Il club bianconero è alla ricerca di profili di assoluto valore per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. E così potrebbero arrivare sorprese interessanti in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, si tenta il colpo Hazard

Il Real Madrid è riuscito a superare l’Inter proprio negli ultimi minuti finali durante la prima sfida di Champions League. Ancora zero minuti per il talentuoso giocatore belga, Eden Hazard, con Ancelotti che non lo sta impiegando con costanza. Per l’ex Chelsea potrebbe arrivare una cessione a titolo definitivo dopo alcuni anni ricchi di problematiche in campo e fuori a causa del suo peso forma.

A giugno sarebbe stato già deciso il suo addio per una nuova avventura entusiasmante: la Juventus è sempre stata sulle sue tracce per andare a rinforzare il reparto offensivo. Un giocatore che ha perso la sua imprevidibilità nell’uno contro uno diventando così senza più spunti incredibili come aveva dimostrato negli anni scorsi. Ora è arrivato il momento di rilanciarsi definitivamente con la Serie A pronto ad accoglierlo subito.

Senza dimenticare anche la pista Milan con i rossoneri che sono tornati a calcare grandi palcoscenici in Champions League come Anfield Road.