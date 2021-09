I compagni ‘scaricano’ il bomber: scambio con la Juventus a gennaio

Il bomber sembra non avere feeling con i propri compagni, situazione che potrebbe agevolare la partenza: scambio con la Juventus a gennaio

Esordio positivo per la Juventus in Champions League. Dopo un inizio di stagione preoccupante, gli uomini guidati da Massimiliano Allegri hanno tirato fuori una prestazione maiuscola contro il Malmoe. A timbrare il cartellino sono stati in ordine di tempo Alex Sandro, Paulo Dybala e Alvaro Morata. Chiaramente, però, si trattava di una partita molto abbordabile, per quanto non scontata. Non può essere sufficiente a far pensare che la ‘Vecchia Signora’ abbia risolto i suoi problemi, ma potrebbe essere un significativo punto di partenza per rialzare da testa e riprendere da subito la retta via in campionato.

A tal proposito, sarà d’estrema importanza il prossimo big match contro il Milan all’Allianz Stadium, previsto per domenica alle 20:45. In caso di sconfitta, avremmo a che fare con il terzo ko consecutivo e la distanza dal vertice in classifica diventerebbe -11. Nella Coppa dalle grandi orecchie ha deluso, invece, il PSG. La prima sfida dei francesi e della rosa da playstation di Pochettino, contro il Bruges, si è conclusa in parità. Il mister argentino ha dovuto rinunciare a Mbappe all’inizio del secondo tempo, con Icardi entrato al suo posto. Il feeling tra l’ex Inter e i compagni di reparto non è stato dei migliori.

Icardi ‘scaricato’ dai compagni: la Juventus pensa allo scambio

Come noto, l’intesa tra Messi e Icardi non è mai sbocciata nell’Argentina. Ieri è stata evidente l’assenza di connessione tra i due attaccanti, tra mancati passaggi, braccia larghe e gesti di nervosismo. Neymar, in questo senso, non è stato da meno, privilegiando spesso soluzioni più complicate per altri compagni. Una situazione scomoda per il bomber classe ’93, che potrebbe essere decisiva per una sua partenza già nel calciomercato di gennaio.

In prima fila c’è sempre la Juventus, che potrebbe tentare uno scambio per agevolare l’operazione. È possibile tenti di inserire nell’affare uno tra Kulusevski e Bernardeschi. Il primo ha una valutazione intorno ai 35-40 milioni di euro, mentre l’esterno azzurro sui 20. Il prezzo della punta dei parigini coincide più o meno con quello dello svedese. Staremo a vedere.