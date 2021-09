Messi, Neymar e Mbappe annichiliti: Juve e Milan sul super talento

Autore di una prestazione brillante contro il Psg, De Katelaere ha stregato le big d’Europa, tra cui Juventus e Milan.

La vera sorpresa del mercoledì di Champions, è stato il pareggio del Paris Saint-Germain a Bruges. La corazzata rinforzata in estate con colpi di calciomercato stellari, è stata fermata da un gruppo che ha tenuto benissimo il campo ed esaltato alcuni talenti puri della squadra belga. Tra questi, quello che si è messo più in luce, è Charles De Katelaere, trequartista classe 2001 seguito da tempo da tutti gli osservatori del calcio europeo. Le sue qualità, tecnica sopraffina e fisico notevole, non sono indifferenti a Juventus e Milan.

De Katelaere brilla, sale il prezzo per Juventus e Milan

I due club sono sulle sue tracce, ma le prestazioni sempre più convincenti hanno già fatto salire il prezzo del suo cartellino a 25 milioni di euro. Un investimento notevole, che Federico Cherubini e Paolo Maldini vorrebbero rendere meno oneroso per le casse dei bianconeri e dei rossoneri.

Il giovane belga, in scadenza nel 2023, è un trequartista di ruolo, che può agire anche a centrocampo, sfruttando un’altezza che supera i 190 cm. Potrebbe fornire qualità e fisico sia al reparto nevralgico di Massimiliano Allegri che a quello di Stefano Pioli. Ci sarà da battere la concorrenza di altri top club europei e da lavorare per abbassare le pretese del Brugge, magari facendo leva sulla volontà del giocatore.