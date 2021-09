Riunione dopo la sconfitta: chiesto l’esonero immediato

La pesante sconfitta del Barcellona contro il Bayern Monaco ha peggiorato notevolmente la situazione di Koeman: richiesto l’esonero

La pesante sconfitta del Barcellona alla prima gara di Champions League contro il Bayern Monaco per 3-0 ha già condannato Ronald Koeman. Una parte del consiglio di amministrazione del club, riunitasi dopo la sconfitta di martedì, avrebbe chiesto al presidente Laporta il licenziamento immediato dell’allenatore olandese, come riportato da TV3. La notizia è stata confermata anche dal quotidiano spagnolo ‘As’. Il presidente non ha ceduto per adesso ma il rischio per Koeman è davvero alto nonostante il contratto fino a giugno 2022. La sconfitta in Champions è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ma il tecnico olandese non è mai entrato nelle grazie del club, anche se la situazione economica del club non aiuta il lavoro dell’allenatore, ne tantomeno i risultati.

Richiesto l’esonero di Koeman: Laporta ci pensa

Difficile capire chi potrebbe essere il sostituto di Koeman, considerando al situazione del club ma tra i nomi che circolano in Spagna rimane vivo quello di Xavi che, però, difficilmente accetterebbe di prendere un incarico a stagione in corso. Non è esclusa neppure l’ipotesi di Sergi Barjuan Esclusa, attuale allenatore del Barcellona B.

Ciò che è certo è che Koeman è sul filo del rasoio e i prossimi risultati in campionato e in Champions potrebbero essere la prova del nove per scoprire il suo destino.