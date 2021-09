Il Real Madrid lo rivuole: Milan ‘risarcito’ con un talento

Il Milan è tornato protagonista in Champions League con sfide sensazionali contro il Liverpool: il Real Madrid ci prova, scambio da urlo

Il Milan è tornato a calcare grandi palcoscenici in campo europeo. Nonostante la sconfitta contro il Liverpool, i rossoneri si sono ben comportati con il vantaggio del primo tempo contro la blasonata compagine inglese. In gol è andato ancora una volta il trequartista spagnolo, Brahim Diaz, ex Real Madrid, che sta aumentando il suo livello di gioco giorno dopo giorno. Così il presidente del club madrileno, Florentino Perez, continua a monitorare attentamente le sue prestazioni con una crescita esponenziale avvenuta negli ultimi mesi.

Calciomercato Milan, Perez monitora Brahim Diaz: lo scambio

Come svelato dal portale spagnolo “DonBalon” Perez potrebbe così provare il suo ritorno nella capitale spagnola andando a rinforzare la stessa compagine rossonera con il profilo di Reinier, trequartista brasiliano classe 2002, che si è trasferito al Borussia Dortmund in prestito dal Real Madrid senza incidere più di tanto.

Un’idea suggestiva arrivata dopo l’exploit del giovane talentuoso giocatore spagnolo che ha avuto un miglioramento costante arrivando ad essere incisivo anche in Champions League con la maglia rossonera. Florentino Perez continuerà ad osservare da vicino le prestazioni di Brahim Diaz, pronto anche per un suo possibile ritorno al Real Madrid.

L’asse tra il Milan e il Real Madrid è sempre molto caldo con la possibilità di arrivare a nuovi affari tra le due big d’Europa.