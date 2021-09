Il gioiello allontana Inter e Milan: “Sto benissimo qui”

Si allontana un obiettivo di calciomercato di Inter e Milan, il calciatore esce allo scoperto sul suo futuro e potrebbe restare al suo club

Inter e Milan hanno vissuto due gare particolari in Champions League, visto che entrambe hanno dato il massimo e sfiorato anche risultati importanti ma alla fine si sono arrese di fronte a Real Madrid e Liverpool. Ora le attenzioni sono sul campionato dove i risultati fin qui sono piuttosto positivi.

Entrambe le società inoltre continuano a pensare al calciomercato e c’è un obiettivo che accomuna le idee dei due club, ovvero Mattias Svanberg. Il classe 1999 sta vivendo mesi importanti a Bologna e ha già segnato una rete in queste prime tre giornate di Serie A, per questo ha attirato le big italiane.

Calciomercato Inter e Milan, Svanberg si allontana: “Sto bene al Bologna”

Mattias Svanberg, intervenuto ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha parlato del suo futuro allontanando l’ipotesi di addio dal Bologna. Ecco le sue parole: “Mi segue l’Inter? Voci di mercato, io e il mio procuratore non abbiamo parlato con nessuno. Quando fai bene subito emergono accostamenti, ma io sto benissimo qui a Bologna che è come casa. Stiamo trattando il rinnovo del contratto che scadrà nel 2023? Non c’è bisogno e non inizieremo, ho ancora due anni e non ci penso”.

Difficile dunque che il calciatori lasci a Bologna a breve ed è probabile che rispetti il suo contratto: non è da escludere inoltre un prolungamento nei prossimi mesi.