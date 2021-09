Maxi spesa per Conte al PSG: 155 milioni dalla Serie A

Il tecnico Antonio Conte può finire nel Paris Saint-Germain in caso di addio di Pochettino e prepara la spesa dalla Serie A

Sono mesi particolari quelli vissuti da Antonio Conte, che a maggio ha alzato lo scudetto con l’Inter ma successivamente ha deciso di salutare i nerazzurri per via della crisi finanziaria e ora è alla ricerca di un nuovo progetto importante. L’allenatore salentino è libero e attende gli esoneri delle big per poter tornare in panchina.

Nelle ultime ore è stata messa in discussione anche la panchina del tecnico Mauricio Pochettino, che ha fallito con il Paris Saint-Germain nella scorsa stagione e vuole rifarsi quest’anno anche se con il Club Bruges è arrivato un pareggio deludente all’esordio in Champions League.

Calciomercato, Conte può finire al PSG: maxi assalto a De Ligt e Barella

Tra i candidati a rimpiazzare il tecnico argentino in caso di esonero potrebbe esserci proprio Antonio Conte, che è uno dei pochi big rimasto libero dopo la scorsa estate. Con l’approdo al club francese, l’ex Inter potrebbe sicuramente sbizzarrirsi sul calciomercato e nel mirino potrebbe esserci anche un suo ex giocatore come Nicolò Barella, che potrebbe essere pagato 80 milioni di euro. Oltre a lui nel mirino potrebbe esserci anche Matthijs De Ligt della Juventus che vale circa 75 milioni.

Possibile dunque che il tecnico Antonio Conte faccia subito spendere ben 155 milioni di euro al PSG in caso di approdo per due calciatori di Serie A.