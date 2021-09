La Juventus pensa al dopo Szczesny: assist da Donnarumma

La Juventus nel prossimo calciomercato estivo vorrebbe acquistare un portiere, considerate le incertezze di Szczesny. L’ex obiettivo Donnarumma, potrebbe fornire l’assist decisivo

L’inizio di campionato da incubo di Wojciech Szczesny, già incerto in alcune occasioni durante lo scorsa stagione, spinge la Juventus a sondare le opportunità di calciomercato per trovare un sostituto. In estate i bianconeri erano stati molto vicini a trovare l’accordo con Gianluigi Donnarumma, ma Massimiliano Allegri e i dirigenti hanno preferito dare ancora fiducia al portiere polacco, considerandolo comunque ancora un top nel ruolo. E ora, proprio il fenomenale estremo difensore azzurro potrebbe rivelarsi decisivo per la scelta del futuro titolare della porta della Vecchia Signora.

Navas tra i papabili successori di Szczesny

Il portiere classe 1999, infatti, dopo il trasferimento al Paris Saint-Germain ha trovato sulla sua strada Keylor Navas, che è comunque un ottimo interprete e che, avendo rinnovato il contratto lo scorso giugno è difficile da panchinare in maniera definitiva. I dirigenti del club francese, per risolvere l’equivoco, hanno intenzione di cedere il costaricano e di affidare le chiavi della porta a Donnarumma.

Come riporta todofichajes.com, sul 34enne estremo difensore ci sarebbero club importanti come Arsenal, Manchester United e, soprattutto, la Juventus. Il costo del cartellino sarebbe intorno agli 8 milioni di euro, il problema, però, sarebbe l’ingaggio per i bianconeri. Infatti Navas guadagna 12 milioni di euro lordi. Troppi per un portiere già in avanti con gli anni. Motivo per cui, difficilmente Nedved e Cherubini punteranno su di lui, preferendo profili di giocatori più giovani.