Nome nuovo per il centrocampo del Milan: lo manda Mourinho a gennaio

Il Milan dovrà far fronte all’assenza di Bennacer e Kessie a gennaio, impegnati in Coppa d’Africa. Un rinforzo potrebbe arrivare dalla Roma

Il Milan nella sessione di calciomercato invernale, dovrà intervenire per inserire un nuovo centrocampista in rosa. L’assenza di Bennacer e Kessie, impegnati a gennaio in Coppa d’Africa con l’Algeria e la Costa d’Avorio, lascerà scoperto il reparto per un buon numero di partite ed è necessario trovare una soluzione. Un assist alla dirigenza rossonera lo potrebbe fornire Jose Mourinho, che sta costruendo la sua Roma creando un blocco di giocatori indispensabili per il progetto e lasciando indietro chi non lo convince.

Villar la soluzione a gennaio per la mediana del Milan

Tra questi c’è Gonzalo Villar, il ventitreenne spagnolo che la passata stagione aveva lasciato intravedere un netto miglioramento nelle prestazioni. Il tecnico portoghese lo ha provato nella partita di Conference League contro il Cska Sofia in coppia con Diawara, ma l’esperimento non ha convinto lo Special One, che a fine partita ha dichiarato di non aver apprezzato la prova dei suoi centrocampisti, nonostante il 5-1 finale.

Al di là della bocciatura di ieri, Mourinho ha già dimostrato in altre occasioni di non vedere Villar nelle rotazioni. Il Milan sarebbe intenzionato ad approfittare della situazione chiedendo alla Roma il prestito del giocatore a gennaio. Le caratteristiche tecniche dello spagnolo si avvicinano a quelle di un regista nel centrocampo a due e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Tonali.