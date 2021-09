Brilla in Champions League: un nuovo gioiello può approdare in Serie A

Brilla anche Antony nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Due big di Serie A alla finestra: tutti i dettagli

È tornato lo spettacolo della Champions League con le quattro italiane impegnate nella prima partita del girone. L'unica vincente è stata la Juventus, l'Atalanta ha strappato un buon pareggio sul campo del Villarreal, mentre Inter e Milan si sono dovuto piegare a Real Madrid e Liverpool. Ma a dare spettacolo nella serata di mercoledì sono state soprattutto Manchester City (6-3 al Lipsia) e Ajax. La talentuosa squadra olandese ha banchettato sul campo dello Sporting nel segno di Haller, autore di quattro gol. Ma non solo. Ieri è brillata anche la stella di Antony. Il giovane esterno brasiliano potrebbe presto far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Due big italiane sono alla finestre: le cifre e tutti i dettagli.

Antony brilla in Champions League: possibile sfida Juventus-Milan

Antony ha partecipato a 4 dei 5 gol realizzati dall'Ajax, servendo due assist ad Haller, e tutte le azioni più pericolose dei Lancieri sono di fatto partite dalla sue iniziative sulla destra e dal suo piede sinistro. Il talento brasiliano ha fatto impazzire la retroguardia dei portoghesi, e la sua prestazione non è di certo passata inosservata. Antony potrebbe essere solo l'ultimo dei grandi talenti sfornati dall'Ajax, e anche le big italiane sono alla finestra. Juventus e Milan, in particolare, potrebbero essere le due società vigili sul giocatore già a partite dalla prossima sessione estiva di calciomercato.

La valutazione del 21enne si aggira già intorno ai 25-30 milioni di euro, e sembra destinata a salire. Juve e Milan sono alla finestra e potrebbero arrivare a sfidarsi anche sul mercato.