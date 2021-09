‘Cacciato’ da Old Trafford: occasione per la Juventus a gennaio

La Juventus ha il chiaro obiettivo di rinforzare il centrocampo nel prossimo futuro: ‘occasione’ nel calciomercato di gennaio

La Juventus si appresta ad affrontare il durissimo scontro diretto in campionato contro il Milan. La ‘Vecchia Signora’ viene da un pareggio e due sconfitte consecutive, perciò in questa partita il successo sarà d’obbligo per non allontanarsi ulteriormente dal vertice della classifica. L’esordio positivo contro il Malmoe in Champions League ha dato una maggiore fiducia all’ambiente. La squadra ha messo in mostra segnali di ripresa rilevanti, ma resta non poca preoccupazione per il prosieguo del cammino.

D’altronde, per superare le difficoltà ci vorrà del tempo e il calciomercato estivo è stato alquanto deludente. I bianconeri hanno perso una cosa come 30 gol a stagione con l’addio di Cristiano Ronaldo. L’arrivo di Locatelli è una nota lieta, ma non può bastare solo il talento azzurro a risollevare le sorti della mediana. La Juve, infatti, vorrebbe potenziare il reparto già nel mese di gennaio e van de Beek potrebbe essere una ghiotta occasione.

‘Occasione’ Van de Beek per la Juventus a gennaio

Del futuro del centrocampista olandese ha parlato l’ex stella del Manchester United, Dimitar Berbatov, a ‘Betfair’: “Sembra perso. Credo che stia finendo il suo tempo per salvare l’esperienza allo United. Se gioca, viene sostituito. Se entra lo fa per pochi minuti, circa 10. Non ha mai la possibilità di mostrare cosa può fare. Spero per lui che possa cambiare qualcosa, ma credo che lo United a questo punto dovrebbe provare a limitare le perdite cedendo il ragazzo”.

van de Beek ha poco spazio nella rosa di Solskjaer e entrambe le parti potrebbe decidere di optare per una partenza a gennaio. Il suo contratto scade a giugno 2025 e la valutazione si attesta sui 20-25 milioni di euro. La Juventus potrebbe approfittarne.